Vi sentite angosciati guardando lo schermo del vostro pc? Probabilmente soffrite di stress da rientro

Ansia, insonnia, nervosismo sono solo alcuni dei sintomi di chi teme il ritorno alla routine. Si calcola infatti che una persona su dieci soffra di stress da rientro, quella sensazione di sconforto, confusione e spossatezza che si accusa alla fine delle ferie e con il ritorno a lavoro. Fin da qualche giorno prima della fine delle vacanze, la preoccupazione causata dal termine del periodo di relax inizia ad affliggere il vacanziero tanto da causare reazioni psicosomatiche.

Ma come si contrasta lo stress da rientro?

Fortunatamente è possibile contrastare gli effetti negativi del rientro alla routine. Pochi e semplici accorgimenti che gradualmente riporteranno mente e corpo alla serenità apparentemente perduta.

Per prima cosa prendetevi qualche giorno di pausa tra la vacanza e il rientro a lavoro. In questo modo potrete prepararvi mentalmente a quanto vi attende. Cercate di ritornare agli orari e alle abitudini adottati prima delle ferie: provate quindi a non andare a letto roppo tardi, a dormire almeno 6-7 ore per notte e a rispettare orari regolari per i pasti.

Una volta tornati alla vostra postazione, non commettete l’errore di voler recuperare il lavoro tutto e subito. Anche in questo caso piccoli e costanti passi vi aiuteranno a raggiungere presto e produttivamente l’obiettivo. Il ricordo della vacanza può essere mantenuto vivo con foto, video e racconti da condividere con amici e colleghi nei momenti di pausa dalla routine.

Continuare poi con le sane abitudini della vacanza può essere un utile aiuto. Non interrompete quindi bruscamente le passeggiate all’aria aperta o i week-end fuoriporta: la continuità eviterà di farvi percipire il cambiamento repentino. Per esempio iniziate a pensare al prossimo viaggio da fare, perché no per la pausa natalizia. Oltre a un notevole risparmio economico, programmare un altro momento per voi stessi vi aiuterà a superare il distacco dal tempo disteso della vacanza.