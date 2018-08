Fabbiano e Travaglia cercano conferme dopo i buoni risultati dello scorso anno, debutto Slam per Moroni

A New York è quasi tutto pronto per l’ultimo slam stagionale. Nella giornata di oggi inizieranno a Flushing Meadows le qualificazioni degli US Open, che mettono in palio sedici posti nel tabellone principale del major della Grande Mela. Tanti gli italiani a caccia di un posto nel main draw, e già al primo turno sarà subito tempo di derby tra Stefano Travaglia, che lo scorso anno ha raggiunto il secondo turno battendo Fabio Fognini, e Matteo Donati, nonché tra Salvo Caruso e Lorenzo Giustino.

Chi ha il maggior numero di punti da difendere è Thomas Fabbiano, reduce dal terzo turno del 2017, che farà il suo debutto contro l’austriaco Mieder, in uno slot di tabellone che lascia ben sperare in ottica qualificazione. Grande attesa per Gianluigi Quinzi, reduce da una grande annata nel circuito challenger, anche se soprattutto su terra rossa, mentre Gian Marco Moroni, che ha ottenuto in extremis il pass per le qualificazioni in questa sua stagione da rivelazione, debutta contro Arevalo, con la possibilità di un derby al secondo turno con Napolitano.

Il veterano del gruppo, come spesso gli capita, è Simone Bolelli, per il quale si prospetta una strada particolarmente in salita verso un posto nel tabellone principale agli US Open: nel suo slot, infatti, ci sono il canadese Polansky e soprattutto Donald Young, ex numero 36 del ranking, nonché campione juniores a New York.