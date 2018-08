Nuovi dettagli su "What Men Want" diretto da Adam Shankman

Ufficializzata la data d’uscita di What Men Want. Il remake genderswap di What Women Want, la commedia romantica del 2000 con Mel Gibson ed Helen Hunt, non uscirà l’11 gennaio 2018 come precedentemente annunciato ma l’8 febbraio 2019 volutamente in prossimità di San Valentino. Lo riferisce il sito Deadline.

Trama di What Men Want

Protagonista del film diretto da Adam Shankman sarà la candidata all’Oscar Taraji P. Henson che interpreterà Ali, un’agente sportivo contrastata dai suoi colleghi maschi. Quando non viene presa in considerazione per una più che meritata promozione, si chiede quanto ancora dovrà impegnarsi per farsi considerare nel suo ambiente finché non ottiene il potere di ascoltare i pensieri degli uomini. Grazie alle sue nuove capacità riesce ad anticipare le mosse dei suoi rivali tentando di mettere sotto contratto la nuova star del basket. I poteri però metteranno a dura prova anche i rapporti di Ali con i suoi amici e con il probabile nuovo amore.

Nel cast oltre alla Henson, anche Tracy Morgan, Aldis Hodge, Richard Roundtree, Wendi McLendon-Covey,Josh Brener, Tamala Jones, Phoebe Robinson, Max Greenfield, Jason Jones, Brian Bosworth, Chris Witaske, Pete Davidson.

Il film è prodotto da Will Packer e James Lopez e distribuito da Paramount Pictures.