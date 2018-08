Le donne che seguono diete anti-aging hanno meno probabilità di incorrere in malattie croniche

L’elisir di lunga vita risiede nel cibo. Non è infatti una novità che seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e un corretto stile di vita il rischio di invecchiare si riduce sensibilmente. E’ risaputo come, consumando frutta e verdura di stagione, cibi iposodici e a basso contenuto di grassi e zuccheri, si aiuti il nostro organismo a rimanere giovane e in forma.

Lo studio genetico sull’alimentazione sana

Un recente studio genetico ha confermato quanto alimentazione e rigenerazione cellulare siano strettamente correlate. La ricerca condotta dalla University of Michigan School of Public Health e pubblicata sull’American Journal of Epidemiology, ha evidenziato come, soprattutto nel DNA delle donne predisposte a seguire un’alimentazione sana, i telomeri fossero più lunghi.

I telomeri sono piccole porzioni di DNA alla fine dei cromosomi che indicano il livello di invecchiamento in base alla loro lunghezza: telomeri corti indicano un maggiore invecchiamento. Analizzando un campione di 5mila persone, è stato notato come le donne con un’alimentazione antiage o antiossidante presentavano telomeri più lunghi.

La ricerca ha così concluso che diete sane contribuiscono alla creazione di equilibri che garantiscono un minore invecchiamento cellulare e riducono il rischio di incorrere in malattie croniche.