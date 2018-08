Il ventiduenne romano sfiderà stasera Chung, in un test molto importante in vista degli US Open

Matteo Berrettini continua imperterrito la sua scalata al ranking ATP. Il ventiduenne romano, reduce da due settimane di riposo e allenamento per il cemento americano, non sembra aver sofferto il cambio di superficie, e dopo aver superato Benneteau si è sbarazzato, al secondo turno dell’ATP 250 di Winston-Salem, del georgiano Basilashvili.

Agli ottavi di finale per Berrettini ci sarà un test ben più impegnativo, contro Hyeon Chung, uno dei migliori rappresentanti della Next Gen. Una sfida importante per verificare i progressi sul veloce di Matteo, che nel frattempo si avvicina a grandi passi verso l’ingresso tra i primi cinquanta della classifica mondiale, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto, se non già questa settimana (al momento sarebbe numero 57), agli US Open che iniziano lunedì.

Niente da fare, invece, per Camila Giorgi, che non riesce a trovare continuità. La marchigiana, al secondo turno del torneo WTA di New Haven, ha ceduto alla lucky loser Belinda Bencic, ripescata in tabellone dopo il forfait della numero 1 del ranking Simona Halep.