L'appello dei familiari: "Aiutateci a trovarli!". Non si avevano notizie da Ferragosto, i due percorrevano in bici il Cammino di Santiago

“Ringrazio tutti, Christian e Loren stanno bene. Appena saremo a casa, vi aggiornerò”, scrive così in un posto su Facebook, Giovanna D’Aiello, madre di Christian Smeragliuolo, il 20enne di Busto Arsizio, del quale da Ferragosto non si avevano notizie mentre era in viaggio in Spagna con la fidanzata 19enne Loren Sartori. Giovanna D’Aiello, in un gruppo Facebook del Cammino di Santiago, avvisa che i ragazzi sono stati rintracciati e stanno bene.

Da Ferragosto non si avevano notizie di Christian Smeragliuolo, 20 anni, e Loren Sartori, 19 anni, di Busto Arsizio, nel Varese. La coppia era in Spagna per percorrere in bici il Cammino di Santiago ma i loro cellulari risultano spenti e l’ultima traccia è un pagamento in un McDonald’s di Barcellona, fatto alle due di notte del 16 agosto. L’appello dei familiari sui social è virale: “Aiutateci a trovarli!”.

Barcellona, perse le tracce di due ventenni italiani

“Loren e Christian stanno facendo il Cammino; dal 15 agosto hanno i cellulari spenti, qualcuno li ha visti? Sono in bici”. Sono queste le parole scritte su Facebook dalla madre di Christian e postate sulle community che fanno riferimento al Cammino di Santiago. Momenti di ansia per le famiglie della coppia di ventenni scomparsa a Barcellona dal 15 agosto, giorno dell’ultimo contatto. Le famiglie hanno presentato denuncia ai carabinieri, ed è stata interessata l’Interpool, ha spiegato la mamma di Christian su Facebook.