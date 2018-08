Progettava, insieme ad un complice, di attaccare una località non ben specificata per "uccidere e ferire il maggior numero di persone possibile"

Un uomo russo di 31 anni è stato arrestato a Berlino con l’accusa di voler commettere un attentato in Germania. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è sospettato di essere complice di un 22enne arrestato l’anno scorso a Marsiglia, in possesso di armi da fuoco e 3 chili di esplosivo. Le autorità francesi riferiscono che i due estremisti islamici progettavano di voler attaccare una località non ben specificata per “uccidere e ferire il maggior numero di persone possibile”.

Già nell’ottobre 2016, con un’operazione, la polizia tedesca aveva interrotto il piano per l’attentato. Secondo l’indagine della procura francese, fu in quel momento che i due complici si separarono: il 22enne andò a Marsiglia, dove venne arrestato qualche mese dopo, l’altro a Berlino, dove adesso è stato individuato e catturato.