Già disponibile sulla piattaforma un'intervista al campione portoghese, che rilancia le ambizioni di Champions League

Dopo un avvio un po’ balbettante, con la prima giornata del campionato di Serie A che ha messo a nudo tutte le difficoltà di un sistema di trasmissione in streaming in un Paese come l’Italia, dove non tutte le abitazioni godono di una connessione particolarmente potente, DAZN rilancia con un grande colpo, forse il più grande possibile. In mattinata, infatti, la piattaforma ha annunciato il su nuovo global ambassador, Cristiano Ronaldo.

Finalmente ve lo possiamo annunciare: @Cristiano sarà il global brand ambassador di DAZN! #CR7onDAZN pic.twitter.com/ERQxzEnCHv — DAZN Italia (@DAZN_IT) 22 agosto 2018



Nei paesi in cui DAZN è attivo (Italia, Germania, Canada, Giappone e Austria) è possibile vedere un’intervista esclusiva al fuoriclasse della Juventus, oltre a tanti contenuti dedicati al campione portoghese. Qui un primo passaggio dell’intervista: “Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo”. Insomma, come DAZN, anche Cristiano Ronaldo fa sul serio.