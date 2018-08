Cristiano Ronaldo e una giornata di relax in compagnia della famiglia

Dopo il debutto con la maglia bianconera, Cristiano Ronaldo si rilassa in riva al lago. CR7 con la compagna Georgina ha scelto il Lago di Como per godersi gli ultimi scampoli d’estate. Con loro, avvistati dal settimanale Chi, anche il primogenito Cristiano Ronaldo Junior.

La giornata di relax di CR7

Gli altri tre bambini,i gemelli Eva e Mateo e la piccola Alana Martina, sono invece rimasti a Torino dove la new entry juventina vive in centro città in una villa alle spalle della Chiesa della Gran Madre di Dio, immersa tre le verdi colline e dotata di piscina, palestra e terrazza con solarium.

Come rivela il settimanale di Alfonso Signorini, Ronaldo, Georgina e il figlio hanno passato una giornata di totale relax nella Spa Villa d’Este e poi per la cena si sono spostati al ristorante di Villa Serbelloni. La famigliola, atterrata in elicottero, ha poi passeggiato per le vie della città sempre scortata dallo staff dell’attaccante portoghese.