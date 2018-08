Homer Simpson non è più solo un cartoon, adesso un uomo quasi in carne ed ossa

Homer Simpson non è più solo un cartone animato ma adesso è reale. L’artista californiano Miguel Vasquez ha realizzato un modello 3D del protagonista della serie animata creata da Matt Groening facendogli assumere sembianze umane.

Homer Simpson diventa reale e in 3D

Com’è risaputo, Homer rappresenta l’americano medio ghiotto di cibo e birra e un po’ tonto. Vasquez, dopo averne studiato tutti i dettagli fisici e fisiognomici, l’ha riprodotto come un uomo reale. Fronte larga con capelli radi, naso a patata, occhi sporgenti, labbra larghe ma soprattutto barba incolta hanno fatto sì che anche i fan più accaniti dei Simpson rimanessero stupefatti dalla verosimiglianza del modello 3D. Unico appunto il collo: considerato troppo corto rispetto all’originale cartoon.

Il giudizio di Matt Groening

Anche Matt Groening ha promosso la versione umana di Homer e ha confessato di averlo sempre immaginato così. “Oh mio Dio…beh questo è quello che faremo nel prossimo film – ha commentato Groening-. Lo faremo proprio così. È esattamente come vedo Homer nei miei incubi”.

L’Homer umano in effetti ha un aspetto più terrificante del suo alter ego cartoon e non è un caso. Miguel Vazquez ha ammesso di essere ossessionato dai personaggi dei cartoni animati che immagina come persone reali. In passato per esempio ha realizzato il doppio umano di Spongebob, invecchiato, cosparso di rughe e con dentoni sporgenti.