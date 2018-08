Intanto, in via precauzionale, la zona rossa continua ad essere chiusa anche per i soccorritori, pertanto c'è stato un secondo stop al recupero degli effetti personali degli sfollati dalle case evacuate

Il crollo del ponte Morandi

La Procura ha acquisito gli atti da Autostrade per l’Italia. I pm, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto, procedono con la raccolta degli atti per analizzare la documentazione. Intanto, in via precauzionale, la zona rossa continua ad essere chiusa anche per i soccorritori, pertanto c’è stato un secondo stop al recupero degli effetti personali degli sfollati dalle case evacuate.

In base a quanto si apprende, la guardia di finanza procederà con la raccolta degli atti negli uffici della società Autostrade, per cominciare con l’analisi della documentazione. Sembra invece che le testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza (presidente) e Antonio Brencich, non verranno raccolte nell’immediato.