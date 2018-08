Dopo Tony Parker e Kawhi Leonard, anche l’ultimo pezzo da novanta dei San Antonio Spurs campioni NBA nel 2014 potrebbe abbandonare il Texas. Per Manu Ginobili, però, non si tratterebbe del passaggio in una diversa franchigia, bensì di un addio definitivo al basket giocato, stando a quanto riportato dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski.

Story filed to ESPN: No final decision yet, but San Antonio’s Manu Ginobili is seriously considering retirement and will meet with coach Gregg Popovich in coming days to discuss future.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 22 agosto 2018