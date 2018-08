Vittoria da grande lottatore per Simone Bolelli, che al secondo round sfiderà Donald Young

Si apre nel migliore dei modi la rincorsa a un posto nel tabellone principale agli US Open per Thomas Fabbiano. Il pugliese, che difende i punti conquistati lo scorso anno, quando a New York raggiunse un insperato terzo turno, ha eliminato senza patemi Miedler, qualificandosi per la sfida contro il beniamino di casa J.P. Aragone, avversario da prendere con le pinze.

Due i derby italiani in programma nella serata statunitense: a portarli a casa Lorenzo Giustino, che ha superato in due set Caruso, e Stefano Travaglia, che ha concesso appena cinque giochi a Donati, e al secondo round affronterà King.

Tanti, purtroppo, gli azzurri eliminati al primo turno: tra questi spicca sicuramente Luca Vanni, che a trentatré anni andava a caccia del primo turno dell’unico slam che finora non ha mai disputato, ma anche Gianluigi Quinzi, che continua a pagare dazio nelle sfide di livello ATP, dopo una grande annata nei Challenger. Incoraggiante, invece, la prova di Jimbo Moroni, sconfitto 7-5 al terzo da un avversario di caratura certamente superiore come Arevalo. Eliminato anche Napolitano, mentre Simone Bolelli ha lottato come un leone per superare Neuchrist, e ora se la vedrà con Donald Young.