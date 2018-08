Il presunto autore dell'omicidio, un 36enne di nazionalità cinese, è già stato fermato dai Carabinieri

Una donna Filomena Cataldi di 44 anni, è stata picchiata prima di essere uccisa nel tardo pomeriggio di oggi a San Polo di Torrile, paese della bassa parmense. Il presunto autore dell’omicidio, un 36enne di nazionalità cinese, è già stato fermato dai Carabinieri. Il delitto è avvenuto attorno alle 17.30 in via Romagnoli, strada della prima periferia del paese, in un condominio dove abitavano sia la vittima che il presunto omicida.

Picchiata e uccisa

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato una lite fra i due ed il 36enne, che abita al piano di sopra, avrebbe sceso le scale e, una volta entrato nell’appartamento della donna, l’avrebbe prima selvaggiamente picchiata colpendola più volte al volto e al corpo, poi l’avrebbe strangolata ed infine accoltellata alla gola. Sarebbe stato lo stesso autore dell’omicidio ad avvertire il 112 confessando quanto successo.