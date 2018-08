Istituito anche un fondo per raccogliere donazioni in favore della città dopo il dramma del ponte Morandi

Il logo scelto dalla Serie A per sostenere la c...

La Lega Serie A scende in campo a sostegno della città di Genova, dopo il dramma del Ponte Morandi. Il presidente Micciché, infatti, ha deciso che le venti formazioni del massimo campionato, nelle gare del weekend, scenderanno in campo con una maglietta commemorativa bianca, con la scritta “Genova nel cuore”, oltre a confermare l’istituzione di un fondo per raccogliere donazioni a favore della popolazione del capoluogo ligure. Questo il comunicato:

“In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova – si legge – la Lega Serie A istituirà, come già annunciato, un fondo che sarà destinato ai bisogni della popolazione genovese, in accordo con le autorità cittadine. Per testimoniare la nostra vicinanza e per dedicare i nostri pensieri alle vittime del Ponte Morandi e alle loro famiglie, in tutte le gare della seconda giornata di campionato della Lega Serie A i giocatori e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia di commemorazione per esprimere che il cuore di tutti è con Genova”.