Per il via, dunque, si attenderà l'esito dei ricorsi presentati dalle squadre che chiedono la riammissione in Serie B

Dopo una lunga attesa, la situazione di impasse è stata finalmente superata. Il campionato di Serie C prenderà il via, con la prima giornata, il prossimo 16 settembre, mentre poco più di una settimana prima, l’8, andrà in scena il sorteggio dei calendari dei tre gironi del terzo campionato professionistico italiano.

Questo, dunque, l’esito dell’assemblea di Lega odierna, nella quale si è deciso di attendere l’esito dei ricorsi che diverse società hanno presentato al Collegio di Garanzia dello sport del CONI per essere ripescate in Serie B, la cui decisione è prevista per il 7 settembre. La delibera è stata approvata all’unanimità, con la presenza, in qualità di ospiti invitati, del presidente della Lega dilettanti Sibilia e di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA.