Un cartello stradale è crollato sull'asfalto sfiorando le auto in transito all'altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord

Tragedia sfiorata oggi nel Nord Italia. Un cartello stradale è crollato sulla Firenze-Pisa-Livorno, sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord. A far cadere la segnaletica sarebbe stato un violento temporale che ha colpito l’area pisana e la Valdera con forti e improvvise raffiche di vento, pioggia e soprattutto numerosi fulmini che hanno provocato piccoli incendi sparsi e disagi anche alla viabilità.

La foto scattata è stata condivisa su Twitter da Francesco Berti, deputato del Movimento 5 Stelle: “Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Autostrade per l’Italia ha avuto in manutenzione questo tratto per 10 anni, fino al 2013. Adesso è compito della società AVR. Va tutto bene?”.