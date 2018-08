L'epicentro è nello Stato di Sucre ma la scossa è stata avvertita in una vasta zona dal Venezuela settentrionale a gran parte della Colombia, fino a Bogotà

In Venezuela è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.3. Nella capitale Caracas, diversi edifici sono stati evacuati. Lo ha riferito il servizio geologico degli Stati Uniti. L’epicentro è nello Stato di Sucre ma la scossa è stata avvertita in una vasta zona dal Venezuela settentrionale a gran parte della Colombia, fino a Bogotà. Gli Stati venezuelani in cui l’allerta è maggiore sono Sucre, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e il Distretto della capitale. Rientrata, invece, l’allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità.

Venezuela, scossa di terremoto di magnitudo 7.3

Nestor Reverol, il ministro dell’Interno venezuelano, ha dichiarato che “finora non si segnalano vittime e che il ministero è in contatto con tutti i governatori degli Stati coinvolti per avere una visione complessiva dei danni causati dal sisma e determinare le iniziative da adottare da parte del governo centrale”. Reverol ha confermato che lo Stato maggiormente colpito dal sisma è stato Sucre ma la scossa è stata avvertita in un’altra decina di Stati. La terra ha tremato per interminabili secondi a Caracas e sui social network i giornalisti venezuelani hanno postato immagini del momento in cui la scossa è stata avvertita.

Edwin Rojas, governatore dello Stato venezuelano di Sucre, ha dichiarato che “al momento grazie a Dio non si registrano perdite umane“. Tuttavia, ha aggiunto Rojas, “il sisma ha causato una grande paura nella popolazione dovuto all’impatto e alla lunghezza della scossa”. Infine rassicura: “Abbiamo realizzato un monitoraggio di tutti i comuni, da Guiria a Carúpano, passando per Cumaná, e nessuno ha segnalato vittime”.