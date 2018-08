Sky Italia firma una serie tv originale sugli intrighi del mondo finanziario londinese

Partiranno a settembre a Londra le riprese di Diavoli. La nuova serie originale firmata da Sky Italia e Lux Vide in collaborazione con Orange Studio, basato sull’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, avrà dieci episodi e verrà co-finanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision.

Trama di Diavoli

Diavoli mescola mistero e intrighi finanziari e sarà ambientata nella sede londinese di una grande banca americana dove giunge Massimo Ruggero, l’Head of Trading italiano istruito da Dominic Morgan, CEO della banca. Quando Ruggero scopre di essere stato coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale, dovrà decidere se continuare a seguire le orme di Morgan o contrastarlo.

Cast di Diavoli

Attori di fama internazionale comporranno il cast di Diavoli. Massimo Ruggero avrà il volto di Alessandro Borghi (Suburra, Fortunata e The Place) e Dominic Morgan sarà interpretato da Patrick Dempsey, il Dottor Stranamore di Grey’s Anatomy.

Tra gli altri anche Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen. Dietro la macchina da presa si posizionerà l’inglese Nick Hurran conosciuto per Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon, The Prisoners. Alla regia però lo affiancherà anche l’italiano Jan Michelini (I Medici).

Foto da Twitter