“Con Luigi Di Maio lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l’esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro”. Parla così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito al duro botta e risposta avuto con Roberto Fico sul caso dei migranti a bordo della nave Diciotti.

Diciotti, Salvini: “Indagine contro ignoti? Mi autodenuncio”

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul trattamento dei migranti a bordo della Diciotti, per sequestro di persona e arresto illegale. Salvini, intervistato da Rtl, ha precisato che non ha alcun timore. “Io non temo assolutamente nulla – ha detto -, ho la coscienza a posto. Se c’è qualche procuratore che mi vuole interrogare, sono pronto domani mattina a spiegare le mie ragioni”. Il ministro dell’Interno azzarda pure quella che sembra una provocazione e in merito al fatto che l’indagine sia stata aperta contro ignoti, aggiunge: “C’è un errore, perché non sono ignoto, mi autodenuncio“.