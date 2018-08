Tra una settimana, in Danimarca, agli uomini di Gasperini basterà un pareggio con goal per centrare la fase a gironi

Battuta d’arresto per l’Atalanta, che nel playoff di Europa League non va oltre lo 0 – 0 col Copenaghen, nella sfida d’andata giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tra una settimana, gli uomini di Gasperini avranno di fatto a disposizione due risultati su tre, considerando che basterebbe un pareggio con goal in Danimarca per guadagnare l’accesso alla fase a gironi.

Una gara resa complicata dalle condizioni pessime del manto erboso dello stadio reggiano, che ha condizionato e non di poco il gioco palla a terra della formazione nerazzurra, in grande difficoltà a creare occasioni da rete nel primo tempo. Alla mezz’ora arriverebbe il goal del vantaggio, ma la rete del Papu Gomez è annullata per il fuorigioco del giovane Barrow, protagonista di questo avvio di stagione.

Nella ripresa, con l’ingresso in campo di Duvan Zapata al posto di Pasalic, la squadra di Gasp riesce a risalire il campo molto più agevolmente, appoggiandosi sulle spalle larghe del centravanti colombiano, ma è la mira a difettare: tante le opportunità, ma manca il guizzo giusto per battere un ispiratissimo Joronen, erede del neoromanista Olsen tra i pali della formazione danese. Tra i più attivi Barrow e Gosens, che pecca di precisione negli ultimi metri.

TABELLINO

ATALANTA – COPENAGHEN 0 – 0

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer (dal 45’+2 s.t. Castagne), de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (dal 1′ s.t. Zapata); Gomez, Barrow (dal 35′ s.t. Cornelius). All.: Gasperini.

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca (dal 1′ s.t. Kvist), Thomsen, Fischer (dal 35′ s.t. Kodro); Sotiriou (dal 32′ s.t. Gregus), N’Doye. All.: Solbakken.

Arbitro: Kralovec (CZE).

Note: ammoniti Ankersen (C), N’Doye (C), Gosens (A), Kvist (C), Joronen (C).