Eva Henger in un'intervista racconta per la prima volta un fatto privato

Non ne aveva mai fatto parola ma adesso ha deciso di rompere il silenzio. Intervistata da Oggi, Eva Henger non è tornata a parlare dello scandalo canna-gate, come ha fatto nei mesi precedenti, ma ha deciso di raccontare un fatto privato. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha parlato di una gravidanza non andata a buon fine che le ha lasciato un grande dolore.

Il racconto di Eva Henger

“Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto”, ha dichiarato. La Henger scoperta la gravidanza a 45 anni, aveva annullato tutti gli impegni lavorativi per proteggere il bambino. “Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro – ha spiegato-. Sapevo che una maternità non è facile alla mia età. Ora provo un grande senso di vuoto”.

Dopo Mercedesz e Riccardino, avuti dal produttore hard Riccardo Schicchi, e Jennifer, nata dall’attuale compagno Massimiliano Caroletti, questo sarebbe stato il quarto figlio.

Poi parlando di progetti televisivi smentisce le voci su una probabile partecipazione di Caroletti al Grande Fratello Vip sottolineando che: “Massimiliano è troppo vero per essere preso, troppo scomodo, dice quello che pensa e non ha santi in paradiso. Lo guarderà in tv da casa, assieme a me”.