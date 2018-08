Ancora qualche dubbio sulle motivazioni dell'aggressione, ma non si esclude la pista di una lite per motivi familiari

Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, vicino Parigi, e si è poi trincerato in una casa gridando “Allah Akbar“. Due persone sono rimaste uccise. Immediato l’intervento dell’antiterrorismo che ha fermato l’aggressore, uccidendolo.

L’Isis ha rivendicato l’attacco, lo riferisce France Info via Twitter, anche se sembra si tratti di una rivendicazione da prendere con cautela.

Secondo fonti della polizia citate dalla tv pubblica France 3, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e schedato come islamista radicale, aveva 36 anni e una condanna per apologia di terrorismo. Non sono ancora del tutto note le motivazioni dell’aggressione, sulle quali gli inquirenti mantengono riserbo, ma non si esclude la pista di una lite per motivi familiari.