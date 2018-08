"Un accordo che porta lavoro a Taranto rappresenta l'interesse pubblico attuale e concreto da tutelare che eviterebbe revoca gara", aggiunge il ministro dello Sviluppo economico

“Sono qui a spiegarvi che su Ilva è stato commesso un delitto perfetto”, ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, spiegando il parere dell’Avvocatura di Stato sulla gara per l’aggiudicazione dell‘Ilva. “Mittal è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e illegittimità”. E ancora:”La follia è che non basta l’illegittimità per revocare l’atto”.

Ilva, Di Maio: “Compiuto un delitto perfetto”

“Se un’azienda ci chiedesse di partecipare alla gara, ci sarebbero le ragioni di opportunità, noi potremmo revocare la gara – ha spiegato il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise -. Saremo al tavolo con le parti sociali. Un accordo che porta lavoro a Taranto rappresenta l’interesse pubblico attuale e concreto da tutelare che eviterebbe revoca gara”.

Pronta la risposta di Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, che in un Tweet scrive: “Caro Luigi Di Maio il ‘delitto (im)perfetto’ è il tuo verso la nostra intelligenza. Se la gara è viziata annullala. ‘Potremmo se ci fosse qualcuno interessato’ e le altre fesserie del genere che ci stai propinando da mesi, dimostrano solo confusione e dilettantismo”.