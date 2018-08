Sfumata la pista Betis, che già in giornata potrebbe ufficializzare l'arrivo di Rafinha Alcantara

Il calciomercato in entrata per l’Italia è già chiuso da qualche giorno, ma molti direttori sportivi sono ancora attivi sul fronte uscite. In particolare, in casa Inter, tiene banco la situazione di Joao Mario, messo alla porta da Luciano Spalletti a gennaio, ma non riscattato dal West Ham dopo sei mesi di prestito tra alti e bassi.

Sul portoghese, nelle ultime ore, si è defilato il Betis Siviglia, ormai a un passo dalla chiusura per l’ex interista Rafinha in prestito dal Barcellona. A farsi strada, adesso, è la pista tedesca: lo Schalke 04, infatti, è in corsa con il RB Lipsia per Sebastian Rudy, regista del Bayern Monaco. Se il centrocampista della Germania dovesse scegliere la formazione della galassia Red Bull, lo Schalke virerebbe con decisione su Joao Mario per completare il reparto, orfano di Goretzka e Meyer.