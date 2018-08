L'attaccante è arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Monaco, in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro

Dopo il debutto contro il Sassuolo, appena arrivato dal Principato di Monaco, è tempo di presentazioni per Keita e l’Inter. L’attaccante senegalese, nella conferenza stampa di rito alla Pinetina, ha spiegato così le ragioni della sua scelta: “Ringrazio il Monaco, sono stato benissimo nella mia stagione lì, ma quando ho sentito dell’interesse dell’Inter non ho avuto dubbi. Voglio essere protagonista qui, la presenza di un allenatore come Spalletti è stata decisiva per la mia scelta”.

.@keitabalde14: “L’Inter è un club che mi ha sempre affascinato, per la sua storia e per i grandi campioni che hanno indossato la maglia nerazzurra. Sono venuto qui con l’obiettivo di diventare un giocatore importante e fare grandi cose”. #WelcomeKeita #InterIsHere — Inter (@Inter) 23 agosto 2018



Inevitabile un accenno alla sconfitta di domenica e ai prossimi impegni: “Non dobbiamo demoralizzarci per la partita persa con il Sassuolo, sono molto fiducioso sulle nostre possibilità e già contro il Torino saremo pronti a dimostrare chi siamo”.

Sul suo ruolo e sull’inserimento negli schemi nerazzurri: “Nel corso degli anni sono cresciuto sotto il profilo dell’applicazione, per Spalletti sono pronto anche a ripiegare in difesa. Quel che è importante per me non è il ruolo, ma giocare e fare bene”.