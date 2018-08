"Scarsa redditività" delle linee e così le due compagnie aeree, dopo la British Airways, hanno annunciato lo stop ai voli per Teheran

Chi deve andare in Iran avrà sempre più difficoltà. Anche Air France e Klm, dopo la British Airways, hanno infatti annunciato lo stop ai voli per Teheran. Lo riferiscono i media internazionali. L’ultimo volo di Air France e Klm è in programma il 18 settembre. L’ultimo della Britisih il 22 settembre. La decisione è motivata dalla “scarsa redditività” delle linee.