Sono sei gli azzurri che hanno guadagnato l'accesso al secondo round, e torneranno in campo nella serata italiana

Continuano ad arrivare segnali positivi da New York, dove sono in corso le qualificazioni al tabellone principale degli US Open, ultimo slam stagionale. Nella notte italiana, è stato Federico Gaio a centrare un successo di grande spessore, piegando al terzo set Lukas Rosol, un passato da numero 26 del ranking ATP. Vince anche Lorenzo Sonego, che continua la sua corsa eliminando Rogerio Dutra Silva, veterano brasiliano che non ha mai avuto troppo feeling con il cemento.

Oggi, invece, andranno in scena i match di secondo turno. La pattuglia italiana è composta, al momento, da sei superstiti, e queste sono le loro sfide:

Fabbiano-Aragone

Petrovic-Giustino

Young-Bolelli

King-Travaglia

Sonego-Clezar

Gaio-Moriya