La tuffatrice azzurra si era ritirata dall'attività agonistica un anno fa, in vista della nascita della piccola Maya

A sorpresa, Tania Cagnotto torna sul trampolino. L’altoatesina, che aveva abbandonato le scene nel marzo 2017 per dedicarsi alla gravidanza in vista della nascita della piccola Maya, adesso di sette mesi, ha annunciato in un’intervista al settimanale Gente la sua volontà di riprendere ad allenarsi: “L’obiettivo Tokyo 2020 è concreto, mi rimetterò in gioco insieme a Francesca Dallapè. All’inizio non volevo saperne, ma da un mesetto la prospettiva di un’ultima Olimpiade mi stuzzica”.

La famiglia, però, è ormai al primo posto per la Cagnotto: “Dopo i Giochi mi piacerebbe avere un secondo figlio. Se dovessi restare di nuovo incinta, però, non avrei dubbi. Un figlio vale più di qualsiasi medaglia. Ho assistito all’oro di Bertocchi e Pellacani agli Europei – chiude Tania – mi dispiacerebbe se io e Francesca togliessimo spazio con la nostra presenza”.