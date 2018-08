La prossima stagione, la numero 12, sarà l'ultima

Nonostante la delusione dei fan, la prossima stagione di The Big Bang Theory sarà l’ultima. A dichiararlo in una nota la Warner Bros. Television, CBS e Chuck Lorre Productions:

Siamo eternamente grati ai nostri fan per il loro sostegno a The Big Bang Theory nelle ultime dodici stagioni. Noi, insieme al cast, agli sceneggiatori e alla troupe, siamo estremamente riconoscenti per il successo dello show e miriamo a consegnare una stagione finale e un finale di serie che porterà The Big Bang Theory in una epica chiusura creativa.



Una delle sit-com più viste e premiate degli ultimi anni si concluderà con la dodicesima stagione la cui prima puntata andrà in onda negli USA il 24 settembre e si concluderà a maggio 2019. Con l’ultima stagione The Big Bang Theory raggiungerà i 279 episodi aggiudicandosi così il record di serie tv multicamera più lunga in assoluto dopo quello di serie più costosa da produrre per la tv.

Personaggi comparsi in The Big Bang Theory

Tra i riconoscimenti ricevuti dalla serie dal 2007, 52 candidature agli Emmy e 7 ai Golden Globe. Negli anni The Big Bang Theory ha coinvolto inoltre molti volti noti della scienza da Stephen Hawking a Steve Wozniak tra i fondatori della Apple e numerosi idoli nerd tra i quali Leornard Nimoy (Spok di Star Trek) o ancora Stan Lee, il papà della Marvel, Wheel Wheton, Adam West (che interpretò Batman nella serie tv degli anni ’60) e Carrie Fisher.

I fan intanto già ipotizzano le novità della stagione d’addio della serie. Tra le più interessanti teorie quella sulla paternità di Sheldon Cooper.