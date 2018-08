Una nuova ricerca dimostra gli effetti negativi dell'alcol consumato in allattamento

Bere alcol in gravidanza mette a rischio sia la madre che il feto. Ma il consumo di alcol è assolutamente da evitare anche in allattamento. Recentemente uno studio condotto dalla Macquarie University in Australia pubblicato sulla rivista Pediatrics, ha dimostrato che gli effetti negativi dell’alcol vengono trasportati al bambino attraverso il latte materno.

Lo studio sul consumo di alcol in allattamento

La ricerca ha analizzato 5.107 bambini, a partire dal 2004, ogni due anni fino all’età di undici anni e alle madre è stato sottoposto un questionario elaborato dall’OMS relativo al consumo di alcol e sigarette in gravidanza. Dallo studio è emerso che i bimbi le cui madri hanno consumato alcol durante l’allattamento hanno mostrato abilità cognitive ridotte rispetto ai figli di madri che non ne hanno fatto uso.

I bambini infatti sono stati testati su ragionamento non verbale, vocabolario e abilità cognitive. Le basse capacità riscontrate però all’età di 6-7 anni però si sono modificate verso la fine del test, all’età di 10-11 quando a compensare il deficit indotto dalla madre iniziava a prendere piede l’aumento di abilità dovuto all’incremento dei livelli di istruzione.