Anche Nico Hulkenberg, per il cambio della power unit, verrà penalizzato in griglia domenica

Il weekend di Spa si apre con una buona notizia, anche se indirettamente, per la Ferrari: la Mercedes di Valtteri Bottas, fidato scudiero di Lewis Hamilton nelle ultime gare, ha sostituito la power unit, superando così il tetto di cambi massimi consentiti, e partirà dall’ultima fila, dovendo scontare la penalità per questo genere di violazione. La stessa sorte tocca a Nico Hulkenberg, anche lui per ragioni di power unit.

Una notizia importante in ottica gara, considerando che Vettel e Raikkonen potranno giocare di squadra, a differenza del campione del mondo in carica, per mettere in cascina punti importanti per la classifica costruttori di Formula 1 e, perché no, favorire una vittoria del tedesco, nel circuito più amato dai piloti.