Migranti, Salvini: “Nei prossimi giorni incontrerò Orban”

“Le condizioni sono più che soddisfacenti, tant’è che ci è stata concessa la cosiddetta libera pratica sanitaria”. Lo ha affermato Massimo Kothmei, comandante della nave Diciotti, precisando che “fortunatamente non c’erano bambini a bordo, come invece ho visto scritto”, sembra infatti che i bambini siano stati evacuati nelle acque di Lampedusa e portati a terra. I controlli sanitari, ha aggiunto il comandante, “sono stati positivi e soddisfacenti”.

Diciotti, il comandante: “Situazione sanitaria sotto controllo”

“I minori che abbiamo invece sbarcato mercoledì in tarda serata, 25 ragazzi e due ragazze, – ha raccontato Kothmei a La Verità – sono stati immediatamente presi in carico dall’organizzazione di assistenza a terra. Da un punto di vista della tutela sanitaria è vero che in tutti questi tipi di interventi si registrano casi di scabbia, ma a bordo i medici di Cisom somministrano specifici farmaci e pomate. La situazione è monitorata, quindi, e non desta al momento alcun tipo di preoccupazione“.

Il comandante ha risposto anche alla definizione di “scheletrini” data da un’operatrice di Terre des Hommes in riferimento ai 27 minori sbarcati. “La maggior parte della popolazione ospite è di origine eritrea – ha spiegato Kothmei -, quindi si tratta di persone che sono più snelle rispetto ad altre etnie”. E ancora: “Dal momento in cui sono saliti a bordo, abbiamo erogato un protocollo nutrizionale approvato che prevede la somministrazione di tre o quattro pasti al giorno. Alla fine siamo arrivati al punto, per motivi organizzativi, che noi dell’equipaggio abbiamo omologato la nostra alimentazione con quella dei migranti”.

A chi gli ha chiesto se i migranti a bordo si sentano sequestrati, il comandante ha risposto: “Abbiamo spiegato loro che la vicenda è legata anche a una situazione politica di tipo internazionale che avrebbe comportato anche una più lunga permanenza a bordo. A me hanno restituito la sensazione di totale comprensione. E fino ad oggi si sono comportati splendidamente”.

Moavero: “Ci aspettiamo una maggiore collaborazione dall’Ue”

“Per anni l’Italia ha salvato migliaia di vite umane e gli altri Stati europei lo hanno ampiamente riconosciuto, in più occasioni. Noi chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà”, ha affermato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, aggiungendo: “La nave Diciotti ha salvato quasi duecento persone. Ci saremmo aspettati un’effettiva e più rapida collaborazione degli altri Stati Ue“.

Migranti, Salvini: “Nei prossimi giorni incontrerò Orban”

“La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all’immigrazione. A settembre ci sarà la riunione dei ministri dell’Interno europei, e lì lo si vedrà. Io, nei prossimi giorni, incontrerò il premier ungherese Viktor Orban a Milano”, ha annunciato il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha aggiunto: “Ci sarà parecchio di cui parlare, a partire dall’ipotesi di modificare trattati e convenzioni internazionali, che vietano di riportare i migranti indietro”.