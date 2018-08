Il più grave è un ragazzino di 13 anni che giocava vicino alla battigia, condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato sottoposto all'esame della Tac

Tragedia sfiorata in Salento. Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo provocando quattro feriti. Il più grave è un ragazzino di 13 anni che giocava vicino alla battigia, condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone, secondo quanto reso noto dal 118, sono ricoverate in codice giallo.