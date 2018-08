Il bolognese si arrende al terzo set a Donald Young, ex numero 38 del ranking ATP

Saranno Stefano Travaglia, Federico Gaio, Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino a giocarsi nel terzo round di qualificazioni un posto nel tabellone principale degli US Open. Nella notte, infatti, i quattro italiani si sono guadagnati il pass per l’ultimo turno, al contrario di Simone Bolelli e Thomas Fabbiano, eliminati da Young e Aragone. Un risultato molto pesante soprattutto per il pugliese, che lo scorso anno aveva raggiunto il terzo turno a Flushing Meadows e ora scenderà e non poco a livello di ranking ATP.

Guardando ai matchup di chi ha vinto, invece, Travaglia se la vedrà con il veterano Estrella Burgos, tra i più anziani del circuito a trentotto anni suonati. Una sfida alla portata per l’ascolano, che potrebbe così andare a caccia di conferme dopo lo scorso anno, quando raggiunse il secondo turno a New York. Più complicato il compito per Giustino, che affronta un giocatore in forma come Dennis Novak, molto positivo a Wimbledon e nei tornei estivi.

Ci proverà, invece, Federico Gaio, che sta tornando sui suoi migliori livelli e potrebbe conquistare la possibilità di giocare la prima partita di uno slam in carriera: per farlo, sfida Marco Trungelliti, un cliente scomodo, ma non impossibile, considerando il suo gioco più adatto alla terra che al veloce. Ci crede, da favorito, Lorenzo Sonego, che come al solito sa sempre il fatto suo sul cemento: il suo avversario per un posto nel main draw agli US Open sarà lo statunitense Altamirano, che ha sorpreso Ivo Karlovic al secondo turno.