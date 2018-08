Il centrocampista, dopo gli arrivi di Cristante e Pastore, non è più indispensabile nei piani di mister Di Francesco

Dopo cinque anni, le strade di Kevin Strootman e della Roma potrebbero separarsi. E a farlo, potrebbe essere proprio l’uomo che nell’estate 2013 accolse nella Capitale l’olandese: Rudi Garcia, tecnico della rinascita giallorossa nella stagione 2013/2014. Il mister francese, adesso, è alla guida del Marsiglia, e persa la possibilità di arrivare a Balotelli è deciso a regalarsi un rinforzo di livello per la prossima Ligue 1.

Per l’olandese, suo vecchio pupillo per il quale coniò il soprannome di “lavatrice”, per la bravura nel ripulire anche i palloni più sporchi, Garcia è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro, una somma in grado di far vacillare la Roma, che dopo gli acquisti di Cristante e Pastore non vede più l’ex PSV come un intoccabile a centrocampo.

Resta da valutare, però, la volontà di Strootman, che in cinque anni a Roma ha instaurato un ottimo rapporto con la tifoseria e si trova bene in città, dove pochi giorni fa è nata la sua primogenita Jonah Maxime. Un futuro tutto da scrivere, insomma, con il mercato francese aperto fino a venerdì 31 agosto.