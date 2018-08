La compagnia aerea ha annunciato che, al fine di evitare ritardi nei voli, il bagaglio a mano di determinate dimensioni e del peso massimo di dieci chili non sarà più gratuito

Brutte notizie per chi vola con Ryanair. La compagnia aerea ha infatti annunciato che, per evitare ritardi nei voli, il bagaglio a mano di determinate dimensioni e del peso massimo di dieci chili non sarà più gratuito, come avvenuto fino ad ora. Le nuove regole scattano dal primo novembre e per chi prenota da settembre. Dunque, per salire con un secondo trolley, oltre a una piccola borsa personale, bisognerà sborsare tra i sei e i dieci euro.

Ryanair le nuove regole

Con le nuove regole decise dalla compagnia irlandese i passeggeri potranno salire a bordo con una piccola borsa personale (40x20x25 centimetri) che durante il volo dovrà essere posizionata sotto il sedile anteriore rispetto a quello in cui si è seduti. Se si vuole portare anche un secondo bagaglio, di un peso inferiore ai dieci chili ma più grande rispetto alla borsa personale, sarà necessario comprare un biglietto ‘priority’, che potrà costare fino a dieci euro e grazie al quale, come avviene ora, si avrà diritto a essere imbarcati prima degli altri. Se invece non si ha la necessità di portare il bagaglio a bordo ma si è disposti a farlo mettere in stiva, il costo sarà di 8 euro se il carico sarà dichiarato in fase di prenotazione o di 10 euro se sarà dichiarato in seguito.

Ryanair ha però assicurato che “nulla cambierà per il 60% dei nostri clienti visto che il 30% vola già con l’imbarco prioritario e un altro 30% con un solo effetto personale”.