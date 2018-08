I tifosi del club, adesso, chiedono di togliere al portiere francese la fascia di capitano in favore di Vertonghen

Hugo Lloris, portiere del Tottenham

Guai giudiziari per Hugo Lloris, portiere e capitano del Tottenham, che ha passato la notte tra giovedì e venerdì in carcere. Il numero 1 degli Spurs e della Nazionale francese, con la quale ha alzato al cielo l’ultima Coppa del Mondo, è stato infatti arrestato dalla polizia londinese per guida in stato di ebbrezza, ed è stato trattenuto per dei controlli, prima di esser rilasciato dietro il pagamento della cauzione. L’11 settembre, l’ex Lione sarà chiamato a presentarsi di fronte alla Corte di Westminster.

Una notizia che non è stata presa bene dalla tifoseria del Tottenham, contrariata per l’atteggiamento del portiere francese. I più duri chiedono di togliergli la fascia di capitano, identificando in Jan Vertonghen il suo successore ideale. La squadra di Mauricio Pochettino lunedì scenderà in campo contro il Manchester United per il primo big match della sua stagione in Premier League.