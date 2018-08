Asia Argento non siederà al tavolo dei giudici di X-Factor

Dopo lo scandalo, ormai la sentenza televisiva sta per arrivare. E non è bastata la smentita di Asia Argento subito poi contraddetta dagli sms e le foto pubblicate dal sito scandalistico TMZ e le dichiarazioni di Jimmy Bennett.

Nonostante Sky Italia non abbia ancora confermato quanto aveva annunciato all’indomani delle notizie riportate dal Ney York Times, sembrebbe che per Asia Argento non ci sia più nulla da fare. L’attrice e regista infatti non sarà più un giudice di X-Factor.

Asia Argento dice addio ad X-Factor

Si tratta soltanto di rumors al momento ma l’ufficialità potrebbe arrivare da qui a qualche ora. Stanno infatti già circolando i nomi più accreditati per sostituirla. Intanto sul sito di X-Factor rimane confermata la messa in onda della prima puntata per il 6 settembre.

Adesso ci sarà solo da capire come dalla produzione riusciranno a risolvere il problema di ben sei puntate già registrate, le selezioni, i bootcamp ma anche dei gruppi scelti per comporre la squadra di Asia Argento.