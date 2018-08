on sono ancora chiare le cause del rogo, ma ancora una volta sono sotto accusa le misure di sicurezza carenti nelle grandi strutture

Circa 18 persone sono morte a causa del rogo scoppiato in un hotel della città di Harbin, in Cina. Le fiamme sono divampate all’interno di un resort di sorgenti termali nella zona turistica della Sun Island. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma ancora una volta sono sotto accusa le misure di sicurezza carenti nelle grandi strutture.