Ong, nella persona dell’avvocato molisano Salvatore Di Pardo, presenta un ricorso urgente al Tar di Catania per la nave Diciotti. Secondo quanto sostenuto dal legale, la decisione presa dal ministro dell’Interno sarebbe illegittima dal momento che i migranti sono già in territorio nazionale e non si conoscono ancora gli atti formali che ne impedirebbero lo sbarco. Intanto salgono a bordo della nave gli ispettori del ministero della Sanità.

“Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore”. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito al caso della nave Diciotti.

Diciotti, al via le audizioni del Procuratore di Agrigento

Al via le audizioni del Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, ferma da giorni al porto di Catania con 150 migranti e un numeroso equipaggio a bordo. Il capo dei pm agrigentini sta ascoltando a Roma alcuni funzionari del ministero dell’Interno, come persone informate sui fatti.