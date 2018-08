Il britannico beffa il rivale per il mondiale piloti, solo sesto Kimi Raikkonen dopo una qualifica sul bagnato

In un weekend in cui le Ferrari sembravano le grandi favorite per la pole position, le condizioni meteo beffano i piani del Cavallino. A prendersi la pole position nel GP del Belgio a Spa, è Lewis Hamilton a prendersi la pole position, scavalcando Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla prima fila. Seconda fila occupata dalle due Force India di Ocon e Perez, mentre Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della sesta piazza. Sei pole consecutive per la Mercedes sul circuito delle Ardenne, ormai terreno di conquista per le frecce d’argento.

Tra il Q2 e l’inizio del Q3, a scombinare i piani di tutti i team, dicevamo, è arrivata la pioggia, che ha costretto tutti i piloti al cambio di gomme, con l’eccezione delle ambiziose Force India, che però non sono riuscite nel loro azzardo a causa degli scrosci abbattutisi sul circuito belga. Beffato anche Ricciardo, che aveva tentato l’assalto con le gomme intermedie.