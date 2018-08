Il viaggio di Papa Francesco a Dublino è l'ultima tappa dell'incontro mondiale delle Famiglie

Papa Francesco è partito per l’Irlanda, alle 8:30 ha lasciato l’Italia a bordo dell’Airbus A320 dell’Alitalia, decollato dall’aeroporto Leonardo da Vinci. L’atterraggio dell’aereo papale è previsto all’aeroporto internazionale di Dublino alle ore 10.30 locali.

Il Papa in Irlanda, pregherà per le vittime degli abusi

Ad attendere Papa Bergoglio a Dublino ci sono le autorità politiche ed ecclesiastiche del Paese. Tra i momenti importanti della giornata ci sono l’incontro con le autorità al Dublin Castle, la visita alla Cattedrale, durante la quale pregherà per le vittime della pedofilia, e infine in serata la Festa delle Famiglie al Croke Stadium. Nel pomeriggio è prevista anche una visita al Centro dei Cappuccini, impegnati ad aiutare i senzatetto della città.

Il viaggio di Papa Francesco a Dublino è l’ultima tappa dell’incontro mondiale delle Famiglie. La Chiesa, nell’Irlanda un tempo definita “cattolicissima”, negli ultimi tempi è stata scossa dallo scandalo degli abusi sessuali sui minori, inoltre l’elettorato ha approvato sia l’aborto che le nozze gay. Per Papa Francesco, quindi, il suo viaggio diventa l’occasione per mostrare una Chiesa capace di fare “mea culpa” e di annunciare il Vangelo.

Il Papa a Mattarella: “L’Italia custodisca il valore della famiglia”

In un telegramma inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver lasciato l’Italia per recarsi in Irlanda, Papa Francesco scrive: “Invoco sulla nazione italiana copiosi doni di lungimiranza e sapienza per continuare ad apprezzare e custodire il valore del matrimonio e della famiglia“. “Guardiamo con interesse al suo viaggio in Irlanda”, ha risposto Mattarella al messaggio del Papa prima dell’incontro mondiale delle Famiglie.