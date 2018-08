La Desmosedici continua a impressionare in qualifica, domani Marquez tenterà di rimontare. Beffato Rossi

Continua la luna di miele tra Jorge Lorenzo e la Ducati, proprio nella stagione in cui la separazione tra i due è ormai annunciata, con il futuro già scritto in Honda per il maiorchino. Nelle qualifiche di Silverstone, il numero 99 ha portato a casa la pole position beffando nel finale concitato il compagno di scuderia Andrea Dovizioso, costretto una volta di più a masticare amaro. Completa la prima fila Johan Zarco, come al solito a suo agio in condizioni meteo poco favorevoli.

Quinto Marc Marquez, campione del mondo in carica e leader della classifica piloti, che domani cercherà di rimontare sulle prime posizioni. Ancora più staccato, dodicesimo, Valentino Rossi, che paga delle incomprensioni con il box Yamaha che non gli hanno consentito di effettuare l’ultimo tentativo di giro veloce.

Grave infortunio per Tito Rabat, coinvolto in una spaventosa caduta nella quarta sessione di libere: il pilota spagnolo ha riportato numerose fratture alla gamba destra, ed è stato trasportato all’ospedale universitario di Coventry per gli accertamenti e per ricevere le prime cure del caso.

Update @TitoRabat has multiple fractures in his right leg he has been transfered to the University Hospital Coventry for further checks #britishgp #realeavintia #realeavintiaracing #motogp — Reale Avintia Racing (@realeavintia) 25 agosto 2018