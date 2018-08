Il posticipo del lunedì vedrà l'Atalanta far visita alla Roma, mentre l'Inter cerca riscatto col Toro

La Serie A scende in campo per la seconda giornata, e non mancano i motivi di interesse. Il sabato, di per sé, offre già due partite molto importanti, Juve-Lazio come anticipo delle 18, con Cristiano Ronaldo a caccia del primo goal “italiano”, e in serata la sfida del San Paolo tra il Napoli e il Milan, per la prima in rossonero di Gonzalo Higuain.

L’Inter, scottata dalla sconfitta sul campo del Sassuolo alla prima giornata, riceve il Torino dell’ex Mazzarri, mentre la Roma, nel posticipo del lunedì, sarà impegnata contro l’Atalanta, cliente storicamente scomodo per i giallorossi, soprattutto all’Olimpico.

I risultati della 2a giornata

Juventus-Lazio 1 – 0 Marcatori: 30′ p.t. Pjanic (J).

Napoli-Milan (sabato ore 20:30)

SPAL-Parma (domenica ore 18:00)

Cagliari-Sassuolo (domenica ore 20:30)

Fiorentina-Chievo

Frosinone-Bologna

Genoa-Empoli

Inter-Torino

Udinese-Sampdoria

Roma-Atalanta (lunedì ore 20:30)

La classifica

Atalanta 3

Juventus 3

Napoli 3

Roma 3

Sassuolo 3

Empoli 3

SPAL 3

Parma 1

Udinese 1

Bologna 0

Cagliari 0

Fiorentina 0*

Frosinone 0

Genoa 0*

Inter 0

Milan 0*

Sampdoria 0*

Lazio 0

Chievo 0

Torino 0

* una partita in meno