Come preparare lo sgombro in oliocottura con crema di piselli, carciofi croccanti, pomodorini confit e crumble di olive nere dello chef Marco Fusco

La cremosità dei piselli, la croccantezza dei carciofi, la dolcezza dei pomodorini confit e la sapidità del crumble di olive nere rendono questa ricetta di sgombro in oliocottura davvero straordinaria. Il giovane chef Marco Fusco porta in tavola un piatto che dalle diverse consistenze, semplice e gustoso.

Sgombro in oliocottura – Ingredienti per 4 persone

500 gr di sgombro

200 gr di piselli

50 gr di cipolle

200 gr di carciofi

50 gr di farina di rimacino

100 gr di pomodorini confit

80 gr di olive nere

100 gr di finocchietto selvatico

Olio EVO

Procedimento

Per la crema di piselli. Brasare i piselli con olio e cipolla aggiungendo brodo vegetale, raffreddare e passarli a setaccio.

Per lo sgombro. Parare i filetti dello sgombro e cuocerli immersi nell’olio evo profumato con scorze di limone e origano verde non superando la temperatura di 60°C.

Per i carciofi. Pulire i carciofi tagliarli a spicchi e friggerli dopo averli passati con farina di rimacino.

Assemblare il piatto come da foto.

Lo chef Marco Fusco

Marco Fusco è il giovane sous-chef dell’Hotel Dolcestate a Campofelice di Roccella (in provincia di Palermo). A soli 26 anni è orgoglioso di far parte della squadra dello chef Gioacchino Sensale, da poco nominato “Ambasciatore del gusto”.

L’innata passione per l’arte culinaria ha portato Marco Fusco a frequentare l’istituto alberghiero “Mandralisca” di Cefalù e diplomarsi nel 2011. “La mia carriera – racconta – è iniziata come aiuto-cuoco in una sala ricevimenti di Trabia, ed è proseguita come capo partita in altri hotel italiani di fama internazionale, tra cui Grand Hotel Forte Dei Marmi e Hotel Lorenzetti a Madonna Di Campiglio. Grazie a queste esperienze, ho potuto sperimentare la preparazione di diversi piatti, spaziando dalla cucina regionale italiana all’alta gastronomia”.

Lo chef Marco Fusco non si ferma qui e ambisce a crescere nel settore in cui lavora per per poter far conoscere e valorizzare i prodotti del suo territorio.