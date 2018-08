Completa il podio Max Verstappen, grande paura per Leclerc dopo l'incidente al primo giro

Dopo la grande rabbia delle qualifiche di ieri, Sebastian Vettel può tornare a sorridere. Nel GP del Belgio, in scena a Spa, la pista più amata dai piloti, il tedesco della Ferrari ha condotto la gara dall’inizio alla fine, dopo aver scavalcato già al primo giro il poleman Lewis Hamilton, che ha chiuso secondo, cedendo 5 punti al diretto rivale per la vittoria del mondiale. Completa il podio Max Verstappen, ben lontano dalla possibilità di impensierire i due campionissimi.

Una gara in cui, come spesso accade, è successo quasi tutto già al primo giro: non solo il sorpasso di Vettel su Hamilton, ma soprattutto la carambola che ha coinvolto e costretto al ritiro tanti dei protagonisti annunciati. Grande paura per Leclerc, centrato dalla McLaren di Fernando Alonso, in un incidente causato da Nico Hulkenberg. Costretti al ritiro già alla prima tornata anche Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen, che con la pista di Spa ha un rapporto speciale.

Per Vettel, quella ottenuta in Belgio è la cinquantaduesima vittoria in carriera in Formula 1, un traguardo che gli consente di staccare Alain Prost al terzo posto nella classifica all-time, alle spalle di Michael Schumacher e di Hamilton, con lui il grande protagonista dell’ultimo decennio.