I team avevano escluso la possibilità di tornare in pista domani, in un consulto alle 13 italiane

La pioggia la fa da padrona a Silverstone, e, dopo tante polemiche e proroghe, il GP di Gran Bretagna viene cancellato. Una giornata lunghissima, quella vissuta sul circuito inglese dai componenti del circus delle due ruote, che si è chiusa con la soluzione caldeggiata dai piloti, spaventati dallo scarso drenaggio dell’asfalto e dal grave incidente occorso ieri a Tito Rabat nelle prove libere.

A lungo, la direzione corsa aveva tentato di aspettare in un miglioramento delle condizioni meteo e del circuito, ma alla fine, dopo l’ultimo sopralluogo delle 17, è stato deciso per la cancellazione di tutte e tre le gare in programma.