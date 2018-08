Non è da escludere che si possa correre domani, attesa la valutazione da parte dei team

La pioggia la fa da padrona a Silverstone, e rischia di condizionare il Gran Premio di Gran Bretagna in Moto GP. La partenza della gara, anticipata alla vigilia alle 12:30 per evitare gli acquazzoni previsti per le classiche 14:00, è stata per il momento posposta, in attesa di una valutazione da parte dei team, a causa delle condizioni eccessivamente pericolose dell’assalto.

Al momento, la maggior parte dei piloti sembra orientata verso il rinvio, mentre poche eccezioni, tra le quali Scott Redding, spingono per poter scendere ugualmente in pista. Non è da escludere, a questo punto, che la gara venga rinviata alla giornata di domani, per evitare il danno economico derivante dalla cancellazione della gara.