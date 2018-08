L'offerta del club francese dovrebbe toccare un valore complessivo di 30 milioni di euro. A rischio la convocazione per l'Atalanta

Una trattativa decollata rapidamente, e adesso pronta alla chiusura definitiva. La Roma è ormai a un passo dalla cessione di Kevin Strootman al Marsiglia, dove l’olandese ritroverà il suo vecchio mentore Rudi Garcia, che lo volle in giallorosso per l’inizio della sua avventura nella Capitale nell’estate 2013. Il club francese ha soddisfatto le richieste di Monchi, con un’offerta dal valore complessivo di 30 milioni di euro.

Un ulteriore indizio, in tal senso, potrebbe arrivare al momento della diramazione della lista dei convocati per la partita di domani tra Roma e Atalanta, nella quale – il condizionale è d’obbligo – non dovrebbe esser presente il nome di Strootman, a testimonianza dello stato avanzato della trattativa con l’OM.

La tifoseria giallorossa, intanto, si divide in due tra chi condivide la cessione di un calciatore mai tornato, dopo le tre operazioni al ginocchio, sui livelli della sua prima annata romana, e chi, alla luce di un calciomercato in entrata ormai chiuso, considera la mossa parecchio avventata.